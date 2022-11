🎥 Penalty of niet op Amuzu? Bataille reageert eerlijk: "Het zal fiftyfifty geweest zijn"

Anderlecht had misschien wel een penalty moeten krijgen. Jelle Bataille duwde met de arm in de rug van Francis Amuzu, maar ref Jasper Vergoote ging er niet op in.

Bij Eleven hadden ze de beelden uiteraard klaar liggen en ze confronteerden Bataille ermee. "Ja, ik denk dat het fiftyfifty is. Je kan hem fluiten en je kan hem ook niet fluiten." 🧐 | Strafschop of niet? Oordeel zelf. 👇 #ANTAND pic.twitter.com/wnaKFhC1Ap — Eleven Sports (NL) (@ElevenSportsBEn) November 6, 2022