Veldman ziet grote progressie en tilt niet te zwaar aan incident met Fabio Silva: "Het is een jonge spits voor wie het momenteel niet lukt"

Een paar weken geleden had Anderlecht die match tegen Antwerp verloren. Met de nodige dosis geluk, maar vooral met veel overgave pakten ze een punt. En daar was Robin Veldman (coach ad interim?) heel tevreden mee.

Bij Anderlecht legde iedereen zijn hoofd ervoor. "Wij moeten het van voetballen hebben, Antwerp van zowel voetballen als hun fysieke kracht. Ze creëerden zo een aantal spannende momenten waarbij wij met een tackle of met de voet op de lijn moesten tussenkomen. Maar wij hadden misschien ook wel een penalty moeten krijgen en dan is de uitslag misschien anders. Maar onze speelwijze bevalt me. In twee weken tijd hebben we al een mooie progressie geboekt", aldus Veldman.

De coach moest echter ook een paar ambetante vragen beantwoorden en die ging hij niet uit de weg. Zo was er het probleem dat Wesley Hoedt toch geworden is. "Afgelopen donderdag koos ik ervoor om met vier verdedigers te spelen. En dan krijgt Jan Vertonghen de voorkeur bij mij. Het gesprek daarover met Wesley is heel heftig verlopen. Daarna hebben we beslist om tegen Antwerp enkel spelers op te nemen die volledig gefocust waren op de match. Of hij nog kan terugkeren? Het is nu aan de club om met hem over zijn toekomst te praten. Ze moeten met zijn entourage een oplossing vinden."

Het lukt momenteel niet bij Silva

En dan was er nog Fabio Silva, die woest van het veld stapte en een lel tegen een duur uitziend stuk materiaal gaf. Daarna zat hij mokkend op de bank. "Goh ja, we werken met Fabio aan zijn taken rond de zestien. Momenteel lukt dat niet voor hem en het is een jonge spits die niet scoort. Dat frustreert hem. Verder moet je dat niet zoeken: hij wil het goed doen en het lukt momenteel niet."