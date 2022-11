Match met verschillende gezichten in Mechelen: Essevee overleeft met tien na ferme (halve) comeback

KV Mechelen telde na vijftien speeldagen zeventien punten, Zulte Waregem is nog steeds hekkensluiter met elf punten. Voor beide teams stond er dus wel wat op het spel in de strijd tegen de onderste posities. Of dat ook spektakel opleverde?