Steven Defour streng: "Puntenverlies kan ik accepteren, maar niet op deze manier"

KV Mechelen leek lange tijd op weg naar een makkelijke zege in eigen huis tegen Zulte Waregem, maar in vijf dolle minuten gaf het een 2-0 uit handen.

"In de eerste helft hebben we gedaan wat we moesten doen, de lijn doorgetrokken van vorige weken met goed voetbal en kansen ontwikkelen", aldus Steven Defour op de persconferentie na de 2-2 tegen Zulte Waregem.

"Er was geen vuiltje aan de lucht bij de rust. We wisten dat we moesten opletten, omdat ze gingen komen en druk gingen zetten. En we kregen zelfs nog kansjes om de 3-0 te maken."

Manier waarop

"Door individuele en positionele fouten krijgen we daarna een goal tegen en dan herkende ik plots mijn ploeg niet meer. Ook voor de strafschop maken we positionele en technische fouten en zo brengen we Zulte Waregem door ons eigen toedoen in de wedstrijd."

En dus kwam Defour tot een duidelijke slotsom: "Punten verliezen kan ik accepteren, maar niet op deze manier. Dat heb ik de spelers ook gezegd na de wedstrijd."