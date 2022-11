19-jarige Vlaming leidt de verdediging van Essevee: "Maar heb nog veel te leren"

Lukas Willen was de leider van een erg jonge defensie bij Zulte Waregem in hun wedstrijd in en tegen KV Mechelen. Achteraf was hij al bij al tevreden met de puntendeling, maar de verdediger blijft nederig.

"We hebben een verdediging met vooral 19-jarigen", was Mbaye Leye duidelijk. "We hebben soms weinig ervaring, zeker achterin. Maar we slaan er ons door en we zetten iets op poten."

Lukas Willen was zelf tevreden van zijn wedstrijd: "Onze eerste helft? Dat zou eigenlijk niet mogen. Naast hun goals herinner ik me weinig kansen van hen. Onze tweede helft was beter, dat was ook de opdracht. Op dit punt kunnen we voortbouwen."

Veel te leren

Toch beseft Willen dat het nog een lang seizoen wordt, voor hem én voor de club: "De druk is er nog niet af, integendeel. Volgende week gaan we opnieuw vol voor de overwinning."

De voorbije weken was Willen een vaste waarde achterin bij Essevee, steeds meer eist hij zijn rol op: "Maar ik ben nog jong, ik heb nog enorm veel te leren en stappen te zetten. Elke match is voor mij natuurlijk wel een kans om me verder te ontwikkelen, dus ik wil mijn best doen om zo lang mogelijk in de basis te blijven."