Ferme ontgoocheling bij KV Mechelen: "100% aan onszelf te danken" en "Kinderlijk"

De ontgoocheling was heel groot bij KV Mechelen na de 2-2 tegen Zulte Waregem. Al had het ook zomaar anders kunnen lopen.

"We hadden erop gehamerd tijdens de rust om zo verder te doen, maar na het tegendoelpunt viel het vertrouwen weg", liet coach Steven Defour zich achteraf ontvallen.

Kinderlijk

En ook de spelers dachten er duidelijk zo over: "Ons vertrouwen is ook na een 6 op 9 blijkbaar nog heel broos. Het is typisch Mechels, maar we moeten verder. We maakten veel te veel fouten en te veel foute keuzes. We gaan dit rustig moeten bekijken", aldus kapitein Rob Schoofs.

Birger Verstraete pikte in: "We hebben dit 100% aan onszelf te danken. Bij de rust hebben we onszelf met 2-0 misschien karig beloond, maar na het einde van de match moeten we misschien zelfs blij zijn met een punt. We hebben twee gezichten getoond. Het was een beetje kinderlijk hoe we het weggaven."