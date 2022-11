Mbaye Leye zag veerkrachtig Essevee: "Ploeg gezien die in eerste klasse wil blijven" en "Daar zijn we mee bezig"

Zulte Waregem heeft nog een puntje uit de brand weten te slepen op bezoek bij KV Mechelen. Bij de rust zag het er niet naar uit dat er nog iets mogelijk was, maar Essevee toonde veel veerkracht.

"We kregen een moeilijk matchbegin, maar dat wisten we op voorhand want in Mechelen spelen is lastig, met spelers die veel vrijheid hebben, veel mobiliteit en mensen die voor overtal zorgen op het middenveld", aldus Mbaye Leye op de persconferentie na de 2-2.

"We hebben afgezien in de eerste helft en daarom maakten we andere keuzes bij de rust om wat meer evenwicht te brengen in de ploeg. Met elf tegen elf zat er misschien nog meer in, maar we moeten hier het positieve uithalen."

Collectief

"Ik zag een collectief, met spelers die er wilden voor werken. Voor elkaar alles geven, fighting spirit, ... In de tweede helft was dat allemaal aanwezig en zag ik een ploeg dat echt in eerste klasse wil blijven. Het wordt een moeilijk seizoen, maar we laten dingen zien op voetballend gebied en er is voor gevochten."

Toch is Leye ook niet blind voor de gebreken: "We hebben weinig ervaring op het hoogste niveau, met een heel jonge verdediging. Dan krijg je al eens black-outs zoals in onze eerste helft, maar we zijn bezig met een structuur op poten te zetten."