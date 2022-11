WK-break komt als geroepen voor Antwerp: "Vooral van de flanken kwam er veel te weinig"

Die sterke competitiestart is intussen al bijna vergeten. Antwerp voetbalt de laatste weken heel krampachtig en krijgt de aanval niet meer op toerental. Analist Patrick Goots ziet dat het WK voor hen wel op het juiste moment komt.

Goots zag tegen Anderlecht heel weinig initiatief. "Antwerp verkeert in een vertrouwenscrisis, zoveel is duidelijk. De angst om te voetballen zat er tegen Anderlecht van bij de aftrap goed in", zegt hij in GvA. "Geen spelers die initiatief namen, geen lopende mensen, veel te stereotiep voetbal. Vooral van de flanken kwam er veel te weinig."

Veel spelers lijken ver van hun beste niveau te zitten. "Balikwisha wil ik nog respijt geven na zijn blessure. Hij flitst nog niet, werkt wel hard voor de ploeg en zal na het WK weer de oude zijn. Stengs daarentegen blijft ver onder zijn niveau. Hij 'pingelt' wel veel, maar mist gewoon efficiëntie in zijn acties. Ik weet wel: de trainer beslist, al had ik Valencia veel sneller in de ploeg gedropt. Hij kon me met zijn vinnige invalbeurt bekoren.”