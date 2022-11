Dominik Thalhammer wint meteen eerste match met KV Oostende tegen KV Kortrijk

De Oostenrijker en KV Oostende wonnen thuis tegen KV Kortrijk met 3-1.

KV Oostende begon goed aan zijn eerste wedstrijd onder nieuwe coach Dominik Thalhammer. Het kreeg geen echte kansen, maar na 8 minuten wel een vrije trap. Fraser Hornby zette zich achter de bal en de die ging door de muur binnen. KVK-doelman Ilic was kansloos en kon boos zijn op zijn verdediging.

Daarna domineerde de kustploeg, maar kansen kwamen daar niet van. KV Kortrijk was al helemaal niet in de buurt geraakt van doelman Phillips. Tot in minuut 21. Keita, Selemani en Bruno zetten een mooie combinatie op en Bruno schoot de bal met rechts onhoudbaar binnen. Bruno kreeg zijn eerste basisplaats van Custovic en maakte zijn eerste doelpunt in de JPL sinds 20 januari 2021.

KV Kortrijk kwam beter in de wedstrijd en had nog een kans via Messaoudi, maar dan bracht Keita zijn ploeg in moeilijkheden met een tweede gele kaart na een wilde tackle. Ook bij zijn eerste gele kaart tackelde Keita te wild. KV Kortrijk moest nog een uur met z’n tienen voort.

© photonews

KV Oostende probeerde na de rust hun mannetje meer uit te buiten en na tien minuten lukte dat ook. McGeehan had al enkele kansen gemist, maar kon nu wel scoren. Hij was goed gevolgd bij de tweede paal op een kopbal van Hornby en maakte zijn eerste van het seizoen. KVO stond weer op voorsprong

Hornby kreeg tien minuten later de kans op de 3-1 toen hij werd aangespeeld in de zestien, maar hij trapte de bal wild naast het doel van Ilic. KV Kortrijk kreeg nog maar weinig kansen, maar een kwartier voor tijd wees Wim Smet naar de stip nadat Avenatti neer ging. De VAR en Smet zelf keken naar de beelden, maar uiteindelijk was het toch geen penalty. Daarna kregen beide ploegen nog kansen, Watanabe kreeg twee kansen voor KVK, Ambrose voor KVO maar scoren lukte niet.

Uiteindelijk was het de Noord-Ier Cameron McGeehan die in de blessuretijd nog de 3-1 maakte. Hij kreeg de bal van Ambrose in de zestien en scoorde zijn tweede van de wedstrijd. Meteen het laatste wapenfeit van de match. Dominik Thalhammer boekt zo meteen een eerste zege met KV Oostende en het schuift op naar plek 14 in de stand, met vijf punten voor op de eerste degradatieplaats. En daar staat KV Kortrijk, dat nu al drie punten achterstand heeft op een veilige plaats.