🎥 Pijnlijke beelden bij KV Kortrijk: clubicoon Kristof D'Haene vertrekt in tranen naar de kleedkamer na confrontatie met fans

De malaise bij KV Kortrijk is compleet. Na de nederlaag tegen Oostende (3-1) moesten de spelers de woede van de meegereisde fans ondergaan. En dat was niet mals. Zelfs clubicoon D'Haene kreeg ervan langs en trok in tranen naar de kleedkamer.

Tien nederlagen in zestien matchen is veel en de supporters hadden er genoeg van. Maar wat er toen gebeurde, was hallucinant. De fans moesten tegengehouden worden of er werden zelfs klappen uitgedeeld. Kapitein D'Haene probeerde hen te kalmeren, maar kreeg zelf een hoop verwijten naar zijn hoofd geslingerd. Zijn maats moesten hem in tranen naar de kleedkamer trekken.

Achteraf was er - omringd door politie - wel nog een rustiger gesprek tussen D'Haene en de fans. De vraag is hoe lang Kortrijk dit nog kan volhouden en hoe wankel de positie van Adnan Custovic intussen alweer geworden is.