Op twee minuten tijd zorgt STVV voor de belangrijke drie punten op het veld van Seraing

Geen schoonheidsprijs voor STVV, maar wel de drie punten op zak voor de Limburgers. Dit klaarde ze op amper twee minuten tijd. Voor Seraing leverde de trainerswissel geen overwinning op.

Dankzij de overwinning op het veld van Westerlo vorig weekend kon STVV terug naar boven kijken en hebben ze zich genesteld in de middenmoot van het klassement. Bij Seraing namen ze deze week afscheid van José Jeunechamps en zijn assistent Jean-Sébastien Legros nam het stokje over. Hij moest proberen het tij te keren.

1ste helft

STVV kwam het beste uit de kleedkamer en ging op zoek naar een vroege voorsprong. Na 5 minuten spelen ging de bal op de stip voor de Limburgers, maar de VAR corrigeerde (terecht) en legde de bal buiten het strafschopgebied. De vrije trap van Bruls bracht geen voorsprong op het bord.

Het duurt een klein kwartier voor Seraing de eerste keer zijn neus aan het venster steekt, maar Conceicao kan zijn schot niet kadreren. Niet lang nadien komt Seraing weer voor het doel van Schmidt, maar deze ziet het schot van Mvoué naast het doel gaan.

Stelselmatig begon het steeds meer een strijd te worden op het middenveld. Het spel werd dikwijls onderbroken door fouten van beide partijen en Seraing had na minder dan 20 minuten al twee gele kaarten achter hun naam.

Seraing was wel de ploeg die stelselmatig de partij in handen nam en tot verscheidene kansen kwam, maar de brilscore bleef op het bord staan. Vlak voor de rust zag het slecht uit voor de thuisploeg. Mvoué kreeg zijn tweede gele kaart achter zijn naam en mocht de kleedkamer opzoeken. Amper één minuut later stonden ze wel op voorsprong.

Mooi voorbereidend werk van Vagner die via de Truiense doelman de bal terug bij hem krijgt. Hij legde de bal in het net zo kwam de thuisploeg op voorsprong vlak voor de rust.

Tweede helft

De opdracht van STVV was duidelijk. Zo snel mogelijk de gelijkmaker op het bord zetten om zo vol voor de drie punten te gaan. STVV had het balbezit, maar tot grote kansen kwamen ze niet. Seraing loerde op de counter, maar kon evenzeer hun voorsprong niet verder uitbreiden.

Tot het eerste grote gevaar van de bezoekers was het wachten tot de 65ste minuut wanneer invaller Koita de bal in het zijnet ranselde. Een dikke 10 minuten later was STVV er wederom via Bruno, maar de doelman van Seraing, Galjé, liet zich niet verrassen en bokste de bal weg.

Ineens stond de gelijkmaker op het bord. Hayashi met een knappe controle en een prima schot. Zo konden de bezoekers de bordjes terug in evenwicht brengen. Een voorsprong bleef niet lang op zich wachten.

Van Dessel gooide de bal in het pak en wie anders dan Bruno liep op de goede plek. De aanvaller zette zijn voet tegen de bal en de voorsprong stond op het bord. Letterlijk en figuurlijk kwamen de bezoekers uit het niets op voorsprong.

Seraing probeerde nog wat druk te zetten, maar tot een gelijkmaker kwamen ze niet meer. Zo heeft de trainerswissel niet het nodige effect gehad voor de thuisploeg, terwijl STVV mag vooruit kijken.