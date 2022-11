Topschutter Onuachu leidt Racing Genk met vierklapper voorbij Charleroi en zorgt voor 27/27

Charleroi kan het kunstje van vorige week niet herhalen tegen leider Racing Genk. De Limburgers wonnen met 4-1 van de Zebra's, viermaal getekend door Paul Onuachu.

Wouter Vrancken moest zijn type-elftal noodgedwongen aanpassen door de blessure van El Khannouss. Hij koos logischerwijze voor Nicolas Castro en liet de 10 andere spelers in vergelijking met de overwinning tegen KV Mechelen onberoerd. Bij Charleroi koos Defays er opnieuw voor om onder meer Gholizadeh, Morioka en Heymans op de bank te houden.

Vroege voorsprong

Genk wou het scenario van Antwerp tegen Charleroi vorige week absouut vermijden en trok snel naar voor om de score te openen. Na enkele waarschuwingen via stilstaande fases dribbelde Munoz zich een weg door de 16 van Charleroi. De Colombiaan viel gretig over het uitgestrekte been van Wasinski en de bal ging op de stip. Onuachu zorgde voor een vroege voorsprong na 9 minuten.

Opdracht volbracht voor Racing Genk want Charleroi toonde zich aanvallend niet zo snedig. Eén keertje was Wasinski er toch door maar Heynen zorgde er met een ultieme tackle nog voor dat de jeugdinternational niet kon afwerken.

Hoewel Genk het veldoverwicht eenvoudig had, was het toch wachten tot Trésor een vrije trap mocht nemen voor de thuisploeg opnieuw gevaarlijk kon zijn. De assistenkoning lepelde de bal perfect in de zone tussen verdediging en doelman. Onuachu kwam op het goede moment ingelopen om de 2-0 tegen de touwen te koppen.

Charleroi mocht hopen

Na tien minuten in de tweede helft besloot Defays dan toch om in te grijpen en bracht hij Heymans en Gholizadeh in. Die eerste bracht opnieuw hoop voor de bezoekers halverwege de tweede helft. Op een voorzet van Heymans liep hij perfect in om de aansluitingstreffer van dichtbij in doel te werken.

Maar niet lang

Lang duurde die hoop echter niet. want 5 minuten later zorgde Onuachu voor zijn hattrick door een lage voorzet van Paintsil voorbij Koffi te trappen.

En nog was het nog niet gedaan want toen de wedstrijd in een beslissende plooi lag, zorgde Onuachu ervoor dat de bank nog eens kon rechtveren. Op een hoge voorzet die lang onderweg was klom de Nigeriaan het hoogste om Koffi tegenvoets te verschalken en de 4-1 eindstand vast te leggen.

In het slot volgde nog een domper op de feestvreugde voor Racing genk want kapitein Bryan Heynen moest geblesseerd het veld verlaten nadat hij zijn enkel slecht had neergezet.

Racing Genk legt zo de bal opnieuw in het kamp van de tegenstand. Antwerp, Club Brugge en Union volgen nu al op 10 en 11 punten van de Genkies. Charleroi blijft rond plaats 10 hangen.