Trésor en Onuachu duidelijk na nieuwe knalprestatie Racing Genk: "Zijn op dit moment onze eigen grootste tegenstander" en "Sky is the limit"

12+1=13. Zoveel assists heeft Mike Trésor al na 16 speeldagen in de Jupiler Pro League. In de 4-1 overwinning tegen Racing Genk was hij opnieuw goed voor een assist, niet toevallig voor topschutter Paul Onuachu die er 4 maakte.

Het gouden duo van Racing Genk mogen we ze wel noemen. Onuachu met 12 doelpunten, Trésor met 13 assists. Scoren en laten scoren.

Ook nu vonden ze elkaar, ditmaal bij een vrije trap. "Hij is enorm groot en daar moet je je voordeel uithalen. Eerst is het goed kijken en daarna moet je proberen om de bal zo goed mogelijk te geven", klinkt het bij Trésor over de samenwerking met Paul Onuachu voor de camera van Eleven Sports.

Voor de spits zelf is het ook een zaligheid om met Trésor in de ploeg te spelen. "Het is een fantastische speler", zegt hij. "Ik moet enkel mijn hand opsteken en dan geeft hij me de bal waar ik wil."

Dit Racing Genk lijkt wel klaar voor de titel. Met 43/48 hebben ze een indrukwekkend rapport. Wie kan de Limburgers nog stoppen. "Wi zelf", vertelt Trésor. "Vandaag staan we even niet goed en scoren ze de 2-1. Zulke momenten kunnen een kantelpunt zijn maar nu zetten we snel orde op zaken."

Ook Onuachu is van dezelfde mening: "Wij zijn de enigen die onszelf kunnen afstoppen nu. Zolang de mentaliteit er blijft, is de sky te limit", besluit hij veelbelovend.