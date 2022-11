Waterballet: Union pakt in allerijl nog puntje tegen Westerlo

In de Jupiler Pro League was het tijd voor Super Sunday. Union SG kon misschien wel profiteren van de andere duels, maar dan moest het zelf wel Westerlo kloppen natuurlijk.

Union had echter geen topdag. In een uitgeregend stadion en op een erg natte grasmat kwamen de Brusselaars maar erg traag op gang, met een al bij al teleurstellende eerste helft tot gevolg.

Het werd op slag van rusten zelfs nog erger voor Union SG, want Foster legde zijn zesde van het seizoen tegen de touwen.

Hij werd goed vrijgespeeld op links en liep er de thuisverdediging af, om daarna knap in doel te werken en zo de 0-1 ruststand te verzekeren.

In de tweede helft probeerde Union de bakens nog te verzetten en dat leverde wel wat kansen op, maar onder meer Adingra was een paar keer te zelfzuchtig en de bal wilde er niet in.

Westerlo kon bijna de wedstrijd monddood maken, maar Vetokele vond Moris op zijn weg. En in de extra tijd gebeurde het dan toch.

Nilsson kon namelijk nog voor de gelijkmaker zorgen, nadat een lange bal door Sykes in zijn voeten werd doorgekopt.