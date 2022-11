Spelers en coach fier na puntendeling: "Onze kracht" en "Bedankt aan de fans om ons in dit weer te steunen"

Het was geen makkelijke zondagnamiddag voor Union, maar in allerijl werd toch nog een puntje gepakt tegen Westerlo.

"Het was bibberen tot het einde, de bal viel maar niet goed. We hebben veel druk ontwikkeld in de tweede helft, maar het was net niet bij de laatste bal."

"Alles bij elkaar was het misschien wel een terechte uitslag. Uit de eerste helft moeten en gaan we lessen trekken", aldus coach Karel Geraerts.

Fier

"Maar we mogen fier zijn. Mijn spelers zijn er tot de laatste minuut in blijven geloven en dat heeft ook een punt opgeleverd. Het doet deugd om zien dat mijn team mentaal heel sterk is."

Een gevoel dat ook leefde bij doelman Moris: "We zijn tot het gaatje gegaan. Dit is de verdienste van de ploeg. Bedankt ook aan de supporters voor hun steun in moeilijke weersomstandigheden."