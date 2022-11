KAA Gent wint opnieuw de Slag om Vlaanderen en smeert Club Brugge vierde nederlaag van het seizoen aan

KAA Gent blijft het zwarte beest van Club Brugge, ook vandaag wonnen de Buffalo's de Slag om Vlaanderen. Club verliest al voor de vierde keer dit seizoen.

In een sfeervolle Ghelamco Arena was Club baas in de openingsminuten en domineerde het balbezit. Toch was het Gent dat na nog geen negen minuten de voorsprong op het bord zette. Cuypers werd knap diep gestuurd door Torunarigha en stifte vervolgens de bal voorbij Mignolet. Na één kans was het meteen prijs voor de thuisploeg.

Weinig kansen in de eerste helft maar Gent werkte wel aan een 100% ratio. Een vrije trap van Kums krulde richting de tweede paal waar Ngadeu de 2-0 tegen de touwen kopte, Sobol zag er niet goed uit bij het tweede tegendoelpunt. Aan de overkant was het wachten op een kans van de bezoekers. Sowah kon op het halfuur eens uithalen maar Nordi duwde de bal over zijn doel. Even later moest de Gentse doelman opnieuw alles uit de kast halen op een afgeweken schot van Jutglà. We gingen rusten met 2-0.

Hoefkens hield Sobol en Boyata in de kleedkamer, Odoi en Skov Olsen waren hun vervangers. Op het uur kon Cuypers de doodsteek geven, een copy-paste vrije trap van Kums werd door de spits niet genoeg naar beneden geknikt. In het andere kamp was Nielsen erg dicht bij de aansluitingstreffer, de Deen knalde de bal na een voorzet van invaller Lang maar net naast de kooi van Nordi.

Gent wint zo opnieuw de Slag om Vlaanderen en nadert tot op vijf punten van de top vier.