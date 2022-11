Vanhaezebrouck haalt na winst tegen Club nog eens kritiek aan: "Die interne kritiek dat er geen drive is, is onvoorstelbaar"

AA Gent won van Club Brugge en deed dat door zich collectief dubbel te plooien. Voor Hein Vanhaezebrouck het teken om zijn gelijk te halen dat de mentaliteit wel nog goed zit. Dat was de spelersgroep van Gent voor de voeten gesmeten door een groep supporters.

Na een zware match tegen Mölde stond Gent op zondag er weer. “We hadden de positief vibe van die 4-0 én we hadden krachten gespaard in dat laatste halfuur tegen Molde omdat de match toen al gespeeld was. Omdat we weer fysiek indrukwekkend waren, blijf ik zeggen dat de spelers op dat vlak goed werken. En dat al die - vooral interne - commentaar dat er geen drive is, onvoorstelbaar is. Maar goed, ik heb al genoeg op die nagel geklopt", zei hij na de match.

Al kon hij het niet laten om er nog een opmerking over te geven. “Het is een prikkel geweest voor de spelers dat zij zo werden aangepakt. Niet zozeer door de media, dat zijn we gewoon van jullie. Wel intern. Dat was niet correct. Ook voor de spelers niet. Maar kijk, ze hebben gereageerd.”