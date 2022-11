Club Brugge kent tegenstander in achtste finale van Champions League

Club Brugge kent zijn tegenstander voor de achtste finale van de Champions League.

Vanmiddag werd er geloot voor de achtste finales van de Champions League. Daarbij ook landskampioen Club Brugge dat tweede werd na Porto. Die laatste kon het niet opnieuw loten.

Club Brugge wist vooraf dat het een groepswinnaar zou loten. Mogelijke tegenstanders waren Bayern München (Dui), Benfica (Por), Chelsea (Eng), Manchester City (Eng), Napoli (Ita), Real Madrid (Spa) en Tottenham (Eng).

Uiteindelijk werd Benfica als tegenstander geloot. De heenwedstrijd vindt 14, 15, 21 of 22 februari. De terugmatch is voorzien op 7, 8, 14 of 15 maart.

De andere matchen zijn:

Leipzig - Manchester City

Liverpool - Real Madrid

Ac Milan - Tottenham

Frankfurt - Napoli

Borussia Dortmund - Chelsea

Inter Milan - Porto

PSG - Bayern München