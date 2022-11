Sven Kums is trots op zijn ploeggenoten: "Knap dat we deze energie vinden na een Europese wedstrijd"

Sven Kums droeg met een knappe assist bij tot de 2-0 overwinning van Gent: "Dit is de perfecte week voor ons."

Kums speelde een sterke wedstrijd en bediende Ngadeu heel knap op het tweede doelpunt: "De eerste tien minuten waren we echt niet scherp begonnen, Club won de meeste duels. Nadien kwamen we snel in de wedstrijd en je zag ons groeien. Na het doelpunt waren de rollen omgedraaid en was Gent de dominante ploeg. Ze hadden het vrij lastig met onze druk, het is knap dat we deze energie vinden na een Europese wedstrijd. Club kreeg kleine kansen deze wedstrijd, we hebben ze goed uit hun spel gehouden. Dit is voor ons een perfecte week, de volgende wedstrijden blijven wel erg belangrijk. Hopelijk met een goede uitkomst voor Gent."