Hoefkens zal niet lang wakker liggen van de nederlaag tegen Gent: "Dit is zeker niet het einde van de wereld, opstaan en verder gaan"

Club Brugge verloor de Slag om Vlaanderen in de Ghelamco Arena met 2-0 van Gent. Coach Carl Hoefkens ondervond sterke Buffalo's: "Ze hebben het ons moeilijk gemaakt"

Hoefkens besefte dat Club Brugge vandaag te min was en stuitte op een sterk Gent: "Op KAA Gent spelen is altijd een speciale wedstrijd voor Club Brugge. Het eerste kwartier beginnen we goed en vonden we de ruimtes. Dan incasseren we dat eerste doelpunt en vanaf dan is gewoon alles te weinig. Het doelpunt op stilstaande fase was ook zeker te vermijden. Nadien viel alles weg langs onze kant. Ik zag vandaag een Intensief en gemotiveerd Gent, zij hebben het ons moeilijk gemaakt. Ik maak me zeker en vast geen zorgen om de cijfers, ik heb er nog nooit naar gekeken en zal dat nu ook niet doen. De volgende wedstrijden zijn belangrijk en dat is al wat telt. De analyse van deze wedstrijd doe ik morgen samen met de spelers. Daar zullen we de juiste dingen uit concluderen en dat meepakken naar de volgende wedstrijden. Dit verlies is zeker niet het einde van de wereld, we moeten opstaan na moeilijke momenten."