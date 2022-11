Analist ziet ook probleem bij Club Brugge: "Boyata is momenteel geen selectie voor de Rode Duivels waard"

Club Brugge haalde afgelopen zomer met de grote trom Rode Duivel Dedryck Boyata binnen. Die moest de verdediging komen versterken, maar momenteel laat hij weinig zien in de kansen die hij krijgt.

Boyata was een hele tijd geen basisspeler, maar staat de laatste weken wel aan de aftrap. Tegen Gent ging hij echter weer twee keer in de fout, meent analist René Vandereycken. "Bij het eerste doelpunt van Gent stonden Brandon Mechele en Dedryck Boyata te ver uit elkaar. Bij de tweede goal stelde ik iets vast dat ik al vaker zag in de Belgische competitie. De kleine Sobol moest de mandekking op de grote Ngadeu verzorgen, terwijl Boyata - toch ook een grote jongen - in de zone stond", zegt Vandereycken in Het Nieuwsblad.

"Vreemd. Dat Ngadeu het duel van Sobol wint, is niet verwonderlijk, maar Boyata moet vervolgens wel meer oog hebben voor Ngadeu. Nu laat hij hem gewoon in zijn rug opduiken. De verantwoordelijkheid is dus gedeeld. Sowieso vind ik niet dat Boyata de laatste weken veel vertrouwen uitstraalt. Het zou kunnen dat hij bij de nationale ploeg zijn streng wél trekt, als hij enkel en alleen moet verdedigen, maar op dit moment vind ik hem geen selectie voor de Duivels waard."