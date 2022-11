Degryse stelt zich vragen bij keuzes van Hoefkens: "Dat hij niet start, gaat er bij mij niet in"

Club Brugge heeft nu al elf punten achterstand op Genk en de machine bij blauw-zwart in de competitie sputtert af en toe. In Gent maakten ze alvast geen goeie beurt en konden ze nooit echt de indruk geven iets aan de vroege achterstand te kunnen doen.

Marc Degryse stelt zich in HLN dan ook vragen bij de keuzes van Carl Hoefkens. “Voor mij was het onbegrijpelijk waarom Club Brugge, net als vorige dinsdag in Leverkusen, zo opvallend in spaarmodus voetbalde. Met een slenterende Hans Vanaken als exponent. Dat Skov Olsen weer niet startte, gaat er bij mij moeilijk in", aldus Degryse.

"Bij mij is dat een no brainer, die jongen moet altijd aan de aftrap staan. Omdat hij altijd wat brengt. Jutglà heb ik in Gent niet gezien, Lang en Yaremchuk raken maar niet op niveau. En Sowah heeft in zestien competitiematchen ook nog altijd niet gescoord, hé. Carl Hoefkens zegt wel dat Club iedere wedstrijd wil winnen, maar dat mag geen holle kreet worden. Ik wil dat op het véld zien. Na de Europese stunts heb ik het wierookvat bovengehaald voor Carl, maar de voorbije wedstrijden vielen zijn keuzes me wat tegen. En de vele vermijdbare tegengoals, nu weer twee, verontrusten me. Dedryck Boyata maakte echt geen goeie beurt in Gent."