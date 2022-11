'Death to traitors?' KAA Gent veroordeelt actie en smakeloos spandoek van eigen supporters

AA Gent heeft de Slag om Vlaanderen gewonnen tegen Club Brugge met 2-0. Maar vooraf én achteraf was er vooral veel te doen rond de actie van enkele Gent-supporters.

Het was de eerste keer dat Roman Yaremchuk terugkeerde naar de Ghelamco Arena nadat hij van Benfica naar Club Brugge trok afgelopen zomer. En dat schoot bij enkele Gent-fans in het verkeerde keelgat. Ze ontvouwden een spandoek met daarop de woorden: "Dood aan verraders, Yaremchuk Judas" Het spandoek werd even later opnieuw verwijderd door andere fans.

De club liet in een statement na de wedstrijd alvast weten dat ze de actie veroordelen. "Het is smakeloos, respectloos en hoort niet thuis in ons stadion. Dit gebeurde zonder medeweten van de club en medesupporters hebben corrigerend opgetreden en het spandoek snel verwijderd. In naam van de verantwoordelijken excuseren we ons bij Roman Yaremchuk.", klinkt het.

De Gent-fans lieten zich ook opmerken door pyrotechnisch materiaal af te steken tijdens de wedstrijd. "Dat kan niet door de beugel. Het levert de club een nieuwe boete op en de eigen doelman werd in gevaar gebracht (...) De club zal er alles aan doen om de daders te identificeren en sanctioneren.