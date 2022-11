Analist begrijpt supporters Gent niet: "Dit kost handenvol geld dat beter besteed kan worden"

Mark Hendrikx, analist bij HBvL, begrijpt het niet. “Deze week was het de beurt aan de supporters van AA Gent om zich van hun slechtste kant te laten zien. Het begon met die boodschap aan het adres van Yaremchuk. Een ludiek spandoek kan voor mij, maar dit overschreed de grenzen van het menselijk fatsoen", zegt hij.

"Het supportersgeweld na de wedstrijd was al helemaal schandalig. Met een groot machtsvertoon van de oproerpolitie tot gevolg. Beseffen die 'supporters' dan niet dat dit België handenvol geld kost? Geld dat ongetwijfeld beter besteed kan worden dan aan een paar heethoofden die oorlogje willen spelen na een voetbalwedstrijd.”

AA Gent 2:0 Club Brugge 🇧🇪 JPL. A magical day in Gent with a superb performance by #KAAGent to seal a great win. A depressing day off the pitch with violence breaking out during and after the game. Felt like the 80s. Not a good day to get blasted by the water cannon. #gntclu pic.twitter.com/Zx4ynaPAYv