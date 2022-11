🎥 Ook na de wedstrijd amok: supporters van AA Gent en Club Brugge zoeken elkaar op

Tijdens de wedstrijd lieten de supporters van AA Gent en Club Brugge zich al negatief opmerken. Ook na de wedstrijd was dat het geval.

Voor de wedstrijd was er al het wansmakelijke spandoek voor Yaremchuck. Tijdens de wedstrijd gooiden enkele supporters van AA Gent vuurwerk het veld op. Ook probeerden enkele supporters van Gent en Club Brugge elkaar te lijf gaan.

Na de partij probeerden enkele supporters op de parking opnieuw elkaar op te zoeken. De politie was aanwezig en greep in. Het waterkanon werd ingezet en daardoor kon de situatie niet escaleren. Wel vlogen er vuurpijlen in de richting van de agenten.

De politie stelde een proces-verbaal op, maar niemand werd bestuurlijk aangehouden.