Duidelijke taal: "Vanhaezebrouck heeft Hoefkens op tactisch vlak afgetroefd"

Club Brugge ging onderuit op bezoek in de Ghelamco Arena. Volgens René Vandereycken had dat niks met inzet of mentaliteit te maken.

Via diverse kanalen werd Club Brugge een gebrek aan ingesteldheid voor de match tegen AA Gent verweten, maar analist René Vandereycken is het daar helemaal niet mee eens. Volgens hem lag het probleem van blauwzwart op tactisch vlak. “Hein Vanhaezebrouck heeft Carl Hoefkens afgetroefd op het middenveld. Het viel mij op hoe de verdedigers van Club in de eerste helft vaak met zijn drieën Hugo Cuypers stonden te dekken. Drie tegen één, dan kom je ergens anders op het veld natuurlijk een man tekort. Op het middenveld, in dit geval”, zegt Vandereycken aan Het Nieuwsblad. En dat leidde tot een verkeerde perceptie bij de supporters. “Dat gaf misschien de indruk dat Club niet klaar was, of niet agressief genoeg verdedigde, maar als je in een bepaalde zone met een man minder bent, is het natuurlijk niet onlogisch dat je voortdurend achter de feiten aanloopt.”