Eupen tankt vertrouwen tegen een bleek Standard

Twee rode kaarten, strafschop en een afgekeurde goal. Dit maakte de partij en zo kreeg Eupen Standard op de knieën.

Het stadion in Eupen zat goed vol voor het duel tussen Eupen en Standard. Beide supporterskernen waren al lang voor de partij begon het nodige sfeer aan het maken.

Eerste helft

Het was Standard dat het beste uit de startblokken kwam, maar tot grote kansen kwamen ze niet direct. Al had de Eupense doelman Moser het nodige werk met voorzetten te onderscheppen. Het tempo bij beide ploegen lag best hoog al was het even wachten op een grote kans.

Na een kwartier spelen dook Perica van Standard in de grote rechthoek. De aanvaller kon juist zijn voet niet zetten tegen een prima voorzet. Ei zo na was daar de eerste echte grote kans van de partij.

Stelselmatig komt Eupen beter in de wedstrijd. Dit niet door grote kansen bijeen te creëren, maar wel met het balbezit op te eisen. In de 35ste minuut is het wel raak. Eupen met een vlijmscherpe counter nadat Moser de bal van de lijn kon redden. Charles-Cook schiet de Eupense voorsprong tegen de netten, maar het feest gaat niet door omwille van buitenspel. Bijna was Standard verschalkt.

Eerst zag Standard nog Balikwisha uitvallen omwille van een knieblessure, maar nadien ging het van kwaad naar erger. Zinckernagel ging met zijn noppen op het scheenbeen van Paeshuyse staan. De VAR kwam snel en gepast tussen en de rode kaart was een feit.

© photonews

Tweede helft

Met 10 man moest Standard proberen te drie punten weg te kapen in Eupen. Dit leek veel moeilijker dan gedacht. Lang was het meeste vuur niet op het veld, maar in de tribunes te bespeuren. Voor de eerste grote opwinding moesten we vooruitsnellen naar de 66ste minuut. Jerome Deom maakte een gelijkaardige fout als Zinckernagel in de eerste helft. Een terechte rode kaart kreeg hij onder zijn neus geschoven. Hierdoor werd het 10 tegen 10 met nog een klein halfuur op de klok.

Met nog een kwartier op de teller ging de bal op de stip. Raskin van Standard raakte de bal met de hand in zijn eigen strafschopgebied en Eupen kreeg een strafschop. Stef Peeters twijfelde niet en zette de thuisploeg op voorsprong.

In het slot van de partij werd de partij helemaal beslist door Gassama. Met een onhoudbaar schot slaagde hij erin om Bodart te verschalken.

Voor Standard was er te weinig tijd en wil om dit nog recht te zetten. Eupen komt dankzij deze driepunter uit de gevarenzone en tankt vertrouwen.