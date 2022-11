Stef Peeters en Eupen hebben vertrouwen getankt met de overwinning tegen Standard: "Op gebied van focus en ingesteldheid was het wel een referentiewedstrijd."

Eupen won van Standard met 2-0 en tankt hiermee een hele hoop vertrouwen. De trainerswissel heeft wonderen gedaan in de Oostkantons. Dit voelde Stef Peeters ook zo aan, al beseft hij wel dat de weg nog lang is.

"In een vol huis. Voor de supporters, de club, de spelers en de staf zijn het welgekomen punten", opende Stef Peeters tegenover Sporza. "Het is een beetje vroeg om dit een sleutelmoment in het seizoen te noemen. Natuurlijk is het belangrijk om tussen de andere ploegen te blijven staan tot in de laatste twee maanden", bleef Peeters nuchter. "Op gebied van focus en ingesteldheid was het wel een referentiewedstrijd."

De assistenten van José Jeunechamps namen deze week over en konden direct de overwinning pakken. "Het zijn twee assistenten die hebben overgenomen. Die hebben meestal een goede voeling met de spelers. Ze hebben dat proberen door te trekken in de week door plezier te maken. De positieve energie is het belangrijkst geweest."