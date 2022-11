Volgens Arnaud Bodart had het ook anders kunnen lopen: "We verdienden wel een gelijkspel. Er is natuurlijk wat frustratie."

Arnaud Bodart had niet veel werk tegen Eupen, toch moest hij zich tweemaal omdraaien. Het was een frustrerende wedstrijd voor de doelman die vond dat Standard toch minstens een gelijkspel verdiende.

"We begonnen goed, maar in het laatste kwartier van de eerste helft hebben we echt afgezien. Na onze rode kaart probeerden we de nul te houden. De strafschop veranderde alles. Maar we kunnen niet zeggen dat we enorm veel kansen hebben gecreëerd", was Bodart eerlijk tegenover Sporza. "We verdienden wel een gelijkspel. Er is natuurlijk wat frustratie."

Voor eigen publiek moet Standard volgende week Union bekampen. Geen gemakkelijke opdracht. "De thuismatch tegen Union wordt een belangrijke. We gaan alles geven om de drie punten te pakken. Die moeten we absoluut pakken, want vandaag hebben we ze laten liggen. En de beker is ook altijd een doel."