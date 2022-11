Krijgt penaltyfout van Raskin nog een staartje? Middenvelder scheldt ref uit en mag zich nog aan stevige schorsing verwachten

Eupen-Standard was zaterdagavond een potige wedstrijd met twee rode kaarten en tal van discussies.

Na 66 minuten stonden beide ploegen nog met tien op het veld maar stond het nog steeds 0-0. Met nog iets minder dan een kwartier te spelen ging de bal op de stip toen Raskin de bal met de hand beroerde na een corner. De Cremer legde de bal op de stip maar dat vonden de Rouches maar niets.

Na de wedstrijd wou Raskin nog even verhaal gaan halen bij ref De Cremer en noemde hij de ref een "Fils de pute". We vermoeden dat uw Frans goed genoeg is om deze drie Franse woordjes te vertalen. De scheidsrechter reageerde door te zeggen dat er een disciplinair rapport zal worden opgesteld.

Het is dus afwachten wat de groene tafel voor hem in petto heeft na zijn uitbarsting.