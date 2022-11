Gustaf Nilsson is opnieuw de redder van Union: "Wil altijd van belang zijn als ik mag spelen"

Wat kan je als invaller beter doen dan punten pakken met belangrijke doelpunten? Dat is wat Gustaf Nilsson niet voor het eerst dit seizoen deed.

De Zweedse aanvaller Gustaf Nilsson mocht invallen van Karel Geraerts tegen Westerlo en toonde meteen opnieuw zijn waarde met de late 1-1.

Niet voor het eerst is hij zo dé joker van Union SG dit seizoen, want ook tegen Braga was hij met twee late goals nog de held van de wedstrijd.

Team helpen

"Ik ben blij nu ook mijn eerste in competitie te hebben gemaakt. Elke keer als ik speel, wil ik graag scoren. Ik was teleurgesteld dat ik tegen Union Berlin niet beslissend kon zijn."

"Ik wil het beste maken van de minuten dat ik kan en mag spelen. Het is niet altijd makkelijk, maar ik wil de ploeg elke keer helpen. Spelen in de Beker van België? Ik hoop het, ik wil tonen dat ik capabel ben."