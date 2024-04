Gert Verheyen houdt zich niet in na uitspraken van voorzitter Verhaeghe van Club Brugge

Voorzitter Bart Verhaeghe voerde vorige week een stevige monoloog op. Daarin hield hij zich ook niet in over de ontslagen trainer Ronny Deila.

Bart Verhaeghe liet zich niet meteen van zijn fraaiste kant zien toen hij een ferme steek uitdeelde aan de ontslagen Ronny Deila. Dat deed hij nadat Club Brugge zich in Thessaloniki kwalificeerde voor de halve finale van de Conference League.

Het was niet de eerste keer dat hij het zo openlijk over de trainers bij blauwzwart had. “Hij heeft al eerder gecommuniceerd dat een trainer niet meer zó belangrijk is, maar wel de structuur waarin die mag werken”, zei Gert Verheyen erover in Extra Time.

De analist is echter de mening toegedaan dat het voor heel wat spelers wel degelijk belangrijk is wie de trainer van het team waarvoor ze spelen is. “Welke mens er voor je staat en welke kwaliteiten die heeft, is nog steeds cruciaal.”

Spelers winnen wedstrijden

Verheyen vindt de aanpak van Verhaeghe dan ook te gemakkelijk, om te zeggen dat een trainer altijd de volgende match moet winnen. “Ja, dan zal er nooit meer een goede trainer zijn. Iedere ploeg kent nu eenmaal hoogtes en laagtes, ook al heb je zogezegd de beste kern. Al wordt ook dat wel heel snel gezegd, natuurlijk.”

Gert Verheyen haalt dan ook uit naar de voorzitter van Club. “Op een bepaald moment moet je toch kunnen toegeven dat niet jij - vanuit de tribune - de wedstrijd wint, maar wel de spelers op het veld. Natuurlijk moet je die in de meest comfortabele positie brengen om te presteren, maar het zijn geen machines, hè. Het blijven toch ook gewoon maar mensen.”