Club Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe kan het niet laten en deelt flinke sneer uit aan Ronny Deila

Club Brugge kon zich donderdagavond plaatsen voor de halve finales van de Conference League. Een historisch moment in het Belgische voetbal.

Club Brugge kon donderdagavond PAOK met 0-2 verslaan. Die zege zorgde ervoor dat blauw-zwart zich plaatste voor de halve finales van de Conference League.

Zo ziet het er voor Club Brugge plots veel beter uit dan enkele maanden geleden. Toen, nog met Ronny Deila, stond Club vaak onder druk en bleven de resultaten vaak uit.

"Dit is de verdienste van de spelers, de staf, coach Nicky Hayen en de bredere omkadering. Ik heb altijd geloofd in de kwaliteit van de kern. We vonden alleen dat er te weinig mee werd gedaan", vertelde voorzitter Bart Verhaeghe na de wedstrijd volgens Sporza.

Hij kan het niet laten en deelt nog een prikje uit aan ex-coach Ronny Deila. "Ik denk dat we te sterk waren voor de vorige trainer. Dan moet je je conclusies trekken en zoeken naar een trainer die wel met die sterkte kan werken en er een geheel van kan smeden. Dat heeft Hayen gedaan en daar ben ik heel trots op."

Die uitspraak moet Verhaeghe toch even verduidelijken. "Het is niet zo moeilijk. Een organisatie kan zo sterk zijn dat een trainer zich alleen maar moet bezighouden met de zaken waarvoor hij is aangenomen. "

"Wij vragen van de trainer dat hij de volgende wedstrijd wint, een duidelijk tactisch plan heeft, weet hoe hij spelers zal inzetten en een analyse maakt van de tegenstander. Hij moet zich niet bezighouden met of de spelers conditioneel in orde zijn, hoe ze eten, slapen, drinken... Dat doen wij allemaal wel", vertelde hij.