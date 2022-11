Absoluut koningskoppel: Onuachu en hofleverancier Trésor leggen geweldige statistieken samen voor

Je hebt een spits van meer dan twee meter en je hebt een jongen die de ballen neerlegt waar hij wil: een recept voor succes. Paul Onuachu en Mike Trésor teisteren de verdedigingen van de Jupiler Pro League.

Onuachu heeft er met zijn vier van gisteren nu al 12 en staat aan de leiding in de topschuttersstand. Wetende dat hij begin dit seizoen niet aan de bak kwam, is dat wel opmerkelijk te noemen. Maar Onuachu is natuurlijk een wapen met zijn meer dan twee meter. In drie seizoenen tijd heeft hij al 24 kopbaldoelpunten gemaakt. Niemand in de prominente Europese competities doet beter!

En dan is er nog Mike Trésor, die na gisteren op 13 assists staat. Vijf daarvan waren op de knikker van de grote Nigeriaan gemikt. "Ik moet gewoon wijzen en Mike brengt de bal exact naar die plaats. Het is fantastisch om zo iemand als ploegmaat te hebben", vertelt Onuachu bij Eleven.

Voor Trésor lijkt het even makkelijk te zijn. "Het is gemakkelijk als je iemand als Onuachu in de rechthoek hebt lopen. Hij is zó groot. Dat kan je zeer gemakkelijk uitbuiten."