Vrancken verrast na ruime overwinning van zijn ploeg: "Dat was niet top vandaag"

Wouter Vrancken lijkt de juiste man om met Racing Genk grootse dingen te presteren.

Hoewel de Limburgers nog niets in handen hebben, staat er wel al een clubrecord op de naam van de troepen onder leiding van Wouter Vrancken. Met 9 overwinningen op rij doen ze het beter dan eender welk Genks team ooit in de competitie.

"Dat is mooi", aldus Wouter Vrancken voor de camera van Eleven Sports. "Vandaag zorgde de vroege voorsprong ervoor dat Charleroi zelf uit het blok moest komen", analyseert Vrancken de vrij eenvoudige voorsprong van zijn team.

Toch werd het in de tweede helft nog even spannend toen de ingevalllen Heymans zorgde voor de 2-1. "Daar lopen wel wat dingen fout en het defensieve blok stond in het algemeen niet goed vandaag", is hij kritisch.

"Kregen wat we verdienden"

Over het aanvallende blok en Paul Onuachu kon Vrancken natuurlijk niet negatief zijn. De Nigeriaan zorgde in zijn eentje voor de vier doelpunten. "We wisten dat we de balcirculatie hoog moesten houden tegen een stugge ploeg. Dat ging goed vandaag maar er konden nog meer infiltraties in de 16 zijn. Maar de jongens zijn de ganse wedstrijd blijven pushen en dan krijg je wat je verdient", oordeelt hij.

Op het einde leek de blessure van Bryan Heynen nog een domper te gaan worden voor Racing Genk maar Vrancken denkt (en hoopt vooral) dat het niet te ernstig is. "Ik heb hem niet meer gezien na de partij maar hij had zijn voet omgeslagen dus ik denk dat het nog wel meevalt", besluit hij.