Dominik Thalhammer ziet ondanks zijn eerste zege met KV Oostende nog heel wat werkpunten

KV Oostende boekte onder nieuwe trainer Dominik Thalhammer direct een zege tegen KV Kortrijk.

KV Oostende begon goed aan de match na een goal van Hornby op vrije trap na acht minuten. TIen minuten later kreeg het bij de eerste kans van Kortrijk wel direct een goal tegen. KVO mocht nadien nog een uur met een mannetje meer spelen, maar het had het soms moeilijk en het had veel kansen nodig om nog te scoren, en ook KVK kreeg nog wat mogelijkheden.

“Het is een moeilijke wedstrijd om te analyseren. We beginnen heel goed maar door die gelijkmaker raken we het vertrouwen kwijt. We lieten veel kansen liggen en Kortrijk kon zo ook blijven dreigen met wat kansen en die penaltyfase”, zei de Oostenrijker nadien bij Sporza.

Thalhammer ziet ondanks de 3-1 zege na twee goals in de tweede helft van McGeehan nog veel werkpunten. “Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen bij ons, dat weten we ook. Het belangrijkste daarvan is de structuur van ons spel, de ruimtes tussen aanval en verdediging.”