Adnan Custovic (KVK) na afgekeurde en niet gefloten penalty's tegen KVO: "Ik ben gedegouteerd door de arbitrage"

KV Kortrijk verloor van KV Oostende met 3-1 en Custovic was niet blij met enkele beslissingen van de scheidsrechter en de VAR.

KV Kortrijk leed zondag een 3-1 nederlaag op bezoek bij KV Oostende. KVK kwam na acht minuten al op achterstand en moest al na half uur met z’n tienen verder nadat Keita een tweede geel pakte na een wilde tackle. Trainer Adnan Custovic was achteraf niet tevreden.

“We beginnen zelf niet goed aan de wedstrijd door die fout in de muur van de vrije trap. En daarna ben ik het ook niet eens met de rode kaart van Keita", reageerde hij na afloop bij Sporza. En ook de VAR kreeg een uitbrander nadat KVK eerst een lichte penalty kreeg nadat Avenatti neer ging in de zestien, maar die ongedaan werd gemaakt na tussenkomst van de VAR.

"De fase met Selemani in de eerste helft en die met Avenatti in de tweede helft vind ik discutabel. De scheidsrechter fluit eerst een penalty, maar wordt dan door de VAR tegengehouden. Op Watanabe even later vond ik het zeker een penalty. Ik ben dus wel gedegouteerd door de arbitrage."

"Uiteraard hebben we ook zelf fouten gemaakt, maar we komen wel tot kansen in de tweede helft en dan zijn er die penalty's die niet gefloten worden”, besloot de Bosniër.