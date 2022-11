Thalhammer droomt van zelfde start als bij Cercle: "Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen"

Dominik Thalhammer is zijn avontuur bij KV Oostende onder een goed gesternte begonnen. Door de winst tegen KV Kortrijk zijn de Kustjongens weg uit de degradatiezone.

Thalhammer zag Oostende in de tweede helft tegen tien man domineren, maar het duurde lang vooraleer de bevrijdende treffer viel. "Het is een moeilijke wedstrijd om te analyseren. We beginnen heel goed maar door die gelijkmaker raken we het vertrouwen kwijt", vertelde hij achteraf. "We lieten veel kansen liggen en Kortrijk kon zo ook blijven dreigen met wat kansen en die penaltyfase."

Al zijn op dit moment enkel de punten belangrijk. "Er zijn zeker nog dingen die beter kunnen bij ons, dat weten we ook. Het belangrijkste daarvan is de structuur van ons spel, de ruimtes tussen aanval en verdediging. Of ik mijn start van bij Cercle vorig seizoen hier wil herhalen? Daar droom ik natuurlijk wel van."