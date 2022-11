Van Bommel heeft begrip voor reactie fans: "Ik zou net hetzelfde gereageerd hebben"

Antwerp kon alweer niet winnen en deze keer had het alles te maken met de aanvallende onmondigheid. Balbezit hadden ze genoeg, maar in de zone van de waarheid zag trainer Mark van Bommel het telkens ontbreken aan kwaliteit.

Van Bommel ging helemaal akkoord met de analyse van concullega Robin Veldman. "Zoals Robin het beschreef: er waren spannende momenten, maar geen echt grote kansen", aldus de Nederlander. "Het gekke is: het was niet goed, maar we hadden wel kunnen winnen. Maar het was dus niet goed genoeg. Er liep veel mis vooraan: een bal achter de speler, een doorsteekballetje dat te hard was... We hadden controle en gaven niets weg, maar konden zelf niets creëren."

Ja, één grote kans na de drie wissels die hij doorvoerde, maar Bataille schoot die te zwak in. Het Antwerp-publiek liet na de match zijn ongenoegen blijken. “Terecht”, had Van Bommel begrip voor de kritiek. “Een logische reactie van de fans na een 0-0 en in een fase waarin je een paar keer niet gewonnen hebt. Ik zou vanuit de tribune op dezelfde manier hebben gereageerd.”