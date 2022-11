Update over blessure én deelname aan het WK van Jan Vertonghen

Jan Vertonghen staakte zondag tijdens de opwarming voor het duel met Anderlecht tegen Antwerp de strijd.

Geen Vertonghen gisteren bij Anderlecht. Hij had last van de kuit en speelde niet mee in het duel tegen Royal Antwerp FC.

Volgens Het Nieuwsblad liet Vertonghen vandaag de nodige onderzoeken uitvoeren en valt de schade heel goed mee.

Vertonghen zal volgens de krant donderdag niet spelen tegen Lierse K. en het is uitkijken of hij de topper tegen Racing Genk wel haalt.

Het WK zou in ieder geval niet in gevaar zijn. Donderdag kan Roberto Martinez de 35-jarige verdediger wel degelijk toevoegen aan zijn selectie.