Van Crombrugge ziet Anderlecht eindelijk met juiste mentaliteit het veld opstappen: "Iedereen heeft gebikkeld"

Anderlecht pakte twee keer op rij een clean sheet, dat was nog niet gelukt dit seizoen. Hendrik Van Crombrugge reageerde op de kritiek die hij kreeg met enkele cruciale reddingen. En hij zag de mensen voor hem ook eens hun job doen.

“In de competitie was het al wel even geleden”, aldus de doelman. “Maar vooral de manier waarop doet deugd, iedereen was aan het bikkelen voor de bal. De jongens hebben teamspirit getoond en ik kon er toch ook twee ballen uithalen.”

Niet makkelijk als de meest geroutineerde verdediger tijdens de opwarming uitvalt. "De jonge gasten zijn al lang genoeg bij het team om met tegenslagen om te gaan. Ze zijn nog jong van leeftijd, maar spelen al lang genoeg in dit team. Dan moet je daaraan wennen en op inspelen. Dat hebben ze prima gedaan.”

“Nu gaan we ons focussen op de recuperatie. We spelen heel wat wedstrijden en ook hier was het een zwaar veld. We gaan nu recupereren en we weten dat het in de beker een zware wedstrijd wordt. We gaan de wedstrijd van vandaag analyseren en kijken waar de sterktes en zwaktes liggen van Lierse.”