'Fabio Silva verlaat Anderlecht tijdens de wintermercato en dat levert paarswit de nodige centen op'

Fabio Silva liet zich dit weekend bij RSC Anderlecht vooral opmerken toen hij vervangen werd. Mogelijk speelde hij al zijn laatste match voor paarswit.

Anderlecht slaagt er maar niet in om een constante te vinden in de spits. Sebastiano Esposito zal de club wellicht verlaten in januari en volgens The Atletic mag je daar ook Fabio Silva bijrekenen.

Zijn moederclub Wolverhampton is immers op zoek naar offensieve versterking en zou hem terughalen. Anderlecht huurt Silva van Wolverhampton, waarbij het het loon van de Engelse club overnam.

Dat zou voor Anderlecht een financiële meevaller zijn. In de overeenkomst zit immers geen optie voor Wolverhampton om hem terug te halen in januari. De Engelsen moeten dan ook met een soort van vergoeding over de brug komen.

Bovendien speelt Anderlecht dan ook het dure loon van Silva kwijt. Ook dat zou een meevaller zijn, want Silva is ondanks een sterke start enorm weggedeemsterd bij RSC Anderlecht.