Nog meer zorgen voor Martinez? Vertonghen haakte af en is er niet helemaal gerust in

Geen Jan Vertonghen tegen Antwerp. En nochtans had hij uitgekeken naar het duel met zijn jarenlange maatje, Toby Alderweireld. Bij de opwarming moest hij afhaken en nu is de vraag op zijn WK in gevaar komt.

Vertonghen zelf heeft er toch wat schrik van, maar hij moet de onderzoeken van morgen afwachten. Hij voelde iets in de kuit tijdens de opwarming. "Jan is ook niet meer van de jongste en kent zijn lichaam als de beste", vertelde Veldman erover. "Hij voelde iets en wou geen risico nemen. Hij heeft ook donderdag nog maar gespeeld." Over hoe erg het zou zijn, wou Veldman zich nog niet uitspreken, maar ook bij hem hoorde je twijfel. "We hopen hem uiteraard nog tegen Lierse en Genk te kunnen gebruiken, maar we moeten afwachten." Binnen 11 dagen reist de selectie van Roberto Martinez af naar Koeweit om er tegen Egypte te spelen. De vraag is nu of Vertonghen dat haalt.