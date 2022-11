Antwerp laat na om te scoren tegen Anderlecht: "Die scrimmage moet er altijd inzitten! Maar da's het verhaal van de laatste weken"

Antwerp speelde genoeg op de helft van Anderlecht, maar dwong er amper kansen mee af. En dat lijkt het probleem van The Great Old te zijn de voorbije weken: een scoreprobleem.

Ook Toby Alderweireld kwam tot die conclusie. "Verdedigend was het heel goed vandaag tegen toch wel snelle spelers", klonk het bij de verdediger. "Maar vooraan moet het beter. Die bal wil er maar niet in en dat is het verhaal van de laatste weken. Die laatste pass is niet goed of de afwerking faalt. Neem nu die ene scrimmage (Bataille die op de paal schiet), dat moet altijd goal zijn, zeker thuis. Voorin moeten we meer creëren."

Jelle Bataille vond niet dat hij veel beter had kunnen doen. "Dat het niet direct een atoomschot was? Dat moest op die positie ook niet. Maar de bal ging eerst op de kuit van Debast, dan op de paal en dan buiten. Het was weer net niet. We misten de laatste pass en diepgang."