Gok van Hasi loopt héél goed af: B-elftal Anderlecht klopt Antwerp na goal van Goto en alweer rood voor Odoi

Waar Genk niet in is geslaagd, is het B-elftal van Anderlecht wel gelukt: Antwerp verslaan. The Great Old maakte een heel matige indruk, net als Anderlecht trouwens. Maar Goto en De Cat scoorden en Denis Odoi pakte voor de verandering nog eens rood.

Anderlecht ging met vuur spelen. Besnik Hasi wisselde maar liefst 9 spelers uit zijn basisploeg. Zelfs Marco Kana werd opgevist vanuit de krochten van Neerpede. Alles voor zondag, maar zo komt er natuurlijk nog heel wat meer druk op die bekerfinale. Want Anderlecht zette zelfs zijn vierde plek op het spel voor die prijs.

Eindeseizoensmatch?

Van bovenaf is Besnik Hasi meegegeven dat hij er alles moet aan doen om die finale te winnen. Tja, dat luistert een coach die maar een contract heeft tot het einde van het seizoen. Maar wie zal erop afgerekend worden als het allemaal in de soep draait?

Antwerp en Anderlecht maakten er een draak van een wedstrijd van. Dat eerste halfuur was er absoluut niets te zien. Het laatste kwartier kwam er wat meer druk van Antwerp en hadden Baya en Odoi een paar kansen, maar eigenlijk had Antwerp veel meer moeten laten zien tegen dit experimenteel Anderlecht.

Opvallend was dat Chery veel op rechts te vinden was, waar hij veel minder gevaarlijk was. Het had allemaal veel weg van een eindeseizoensmatch, terwijl er toch nog veel op het spel stond. Met een gelijkspel en het behouden van de kloof van vijf punten was paars-wit uiteraard meer dan tevreden.

Goto met de spitsengoal, Odoi weer rood, 16-jarige scoort

Maar de tweede helft was nog geen kwartier bezig of uit het niets stond het 0-1. Hoe dat mogelijk was? Hasi had Maamar erop gezet voor Foket en die eerste leverde een assist af om duimen en vingers bij af te likken. Een krul op de bol van Keisuke Goto en die kopte de bal in de kruising. Onhoudbaar voor Lammens.

De Japanse spits blesseerde zich wel bij de viering en moest even later naar de kant. Maar bij Antwerp werden de problemen nog veel groter. Odoi, die al geel achter zijn naam had, ging te fel in op de ingevallen Edozie en mocht weeral voortijdig gaan douchen.

Na de bekermatch waarin hij ook al rood kreeg tegen Anderlecht, alweer een pijnlijke affaire voor de verdediger. Ulderink voerde daarna een paar vreemde wissels uit: Corbanie voor Chery en Riedewald voor Bayo. Anderlecht trok het zich niet aan en de 16-jarige De Cat haalde de spits in zich naar boven. Assist Maamar, aannemen met de rug naar de goal, draaien en in de verste hoek schieten. Goed naar Dendoncker gekeken zondag.

Edozie maakte er nog 0-3 van en Balikwisha kon nog de eerredder scoren na slecht wegwerken bij paars-wit. Anderlecht kwam nooit meer in de problemen en doet een uitstekende zaak voor de vierde plek, die nu zo goed als veilig is. Alle focus kan op de bekerfinale.

Jan Vertonghen heeft ook wat minuten kunnen maken en de rest is gespaard gebleven. Een gok die dus goed uitpakte van Hasi. Bij Genk zullen ze ook wel denken hoe ze in godsnaam slechts 1 op 6 tegen dit Antwerp pakten.