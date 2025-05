Bij Antwerp moeten ze herbronnen na alweer mokerslag: "Dramatisch!"

Met de 1-3-nederlaag tegen Anderlecht heeft Antwerp zich definitief uit de strijd om de vierde plaats gespeeld. De teleurstelling was groot bij verdediger Olivier Deman, die het optreden van zijn ploeg stevig fileerde.

“We stonden er gewoon niet", klonk het achteraf. “De intensiteit ontbrak en voorin waren we te slordig. Dan maak je het jezelf onmogelijk om te winnen.”

Toch begon Antwerp niet slecht aan de partij. “In de eerste helft waren we misschien wel de betere ploeg", vond Deman. “Maar ook toen was het verre van perfect. Na de rust zakte ons niveau dramatisch en hebben we de match gewoon uit handen gegeven.” De verdediger wees op een gebrek aan scherpte in beslissende fases.

Volgens Deman lag het breekpunt bij het eerste tegendoelpunt. “Tot dat moment was het eigenlijk een saaie wedstrijd, zonder veel kansen aan beide kanten", analyseerde hij. “Maar als je in deze fase van het seizoen je man laat lopen, dan word je afgestraft. Dat gebeurde bij ons, en dan begin je als verdediging te twijfelen.”

Het lukte Antwerp niet om na de achterstand de mentale switch te maken. “We zijn er niet in geslaagd om te reageren", gaf Deman toe. “Dat is iets wat we ons moeten aanrekenen. Je moet kunnen knokken in zulke momenten, maar het ontbrak ons aan overtuiging.”

Hoewel de vierde plaats nu zo goed als onhaalbaar is, wil Deman het seizoen niet zomaar laten doodbloeden. “Zolang het mathematisch nog kan, moeten we erin blijven geloven", zei hij. “We hebben in deze play-offs al laten zien dat we wél goed kunnen voetballen. Daar moeten we op voortbouwen.”

Tot slot riep hij op tot herbronning. “We moeten de knop nu omdraaien", klonk het vastberaden. “Er zijn nog wedstrijden te spelen, en het is aan ons om opnieuw te tonen waar Antwerp voor staat. Dat begint bij drie punten in de volgende match.”