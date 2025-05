Besnik Hasi zette al zijn reservespelers in de basis, behalve Nathan De Cat: "Dan laat je die drie los"

Geen eerste basisplaats voor Nathan De Cat op het veld van Antwerp, ondanks eerdere sterke invalbeurten. De 16-jarige scoorde wel zijn eerste doelpunt voor Anderlecht. Coach Besnik Hasi gaf zijn tienerrevelatie tegen de verwachtingen in geen kans in de elf die donderdag aan de aftrap verschenen.

Toch was dat een weloverwogen keuze, benadrukte hij achteraf. "Ik wil met Nathan stap voor stap gaan", klonk het beslist. "Hij is pas 16. Het is niet de eerste keer dat ik hem spaar. Ik wil hem niet verbranden."

Hasi kent de valkuilen voor jonge talenten die te snel in het diepe worden gegooid. “Als ik hem op het middenveld zet, moet ik één van de drie anderen die ook hun minuten verdienden op de bank zetten. Dan laat je die los, en dat wou ik niet.”

Een andere optie was om De Cat achterin te posteren. “Maar dat is niet zijn beste plek. Ik wil hem brengen waar hij zichzelf kan zijn. Ik wil hem niet op een plek zetten waar hij niet vertrouwd mee is.” De Cat zelf leek er geen probleem van te maken. “Ik heb gisteren met hem gesproken en het hem uitgelegd. Hij is met alles blij. Chapeau trouwens hoe hij inviel en meteen scoorde. Dat toont zijn talent én zijn ingesteldheid.”

Ook in de verdediging moest Hasi puzzelen. Met Simic geschorst en Adryelson onbeschikbaar, had Anderlecht achterin weinig opties. “We houden maar twee centrale verdedigers over. Jan (Vertonghen) kan invallen, maar 90 minuten lukt zeker niet meer. We bekijken nu hoe hij reageert op de inspanning. Hij heeft heel veel werk geleverd om terug te komen, dat waardeer ik enorm.”

Dendoncker achteruit schuiven is een optie, maar ook daar twijfelt Hasi. “Leander zie ik de laatste tijd liever op het middenveld. Daar brengt hij ons meer.”Zondag wacht Club Brugge in de eindstrijd. Of De Cat dan opnieuw minuten maakt, valt af te wachten. Maar dat hij in de plannen zit van Hasi, is duidelijk. Alleen: op zijn tempo. “We moeten hem beschermen", besloot de coach. “Zulke jongens zijn de toekomst van deze club.”