De opmerkelijke optie in het contract van Besnik Hasi om met hem door te gaan naar volgend seizoen: onhaalbaar

Besnik Hasi werd eind maart door Anderlecht binnengehaald als noodoplossing na het ontslag van David Hubert, vlak voor de start van de Champions' Play-offs. De Kosovaar kreeg een contract tot het einde van het seizoen, met een optie voor een verlenging.

Die optie hangt officieel niet af van de bekerfinale, al is de situatie complexer dan ze lijkt. Het bestuur koppelde de optie aan een plaats in de top twee, een sportieve doelstelling die na enkele speeldagen al onhaalbaar bleek.

Club Brugge, Union en Genk bleken simpelweg te sterk, waardoor Anderlecht geen uitzicht meer heeft op een ticket voor de Champions League. Daardoor leek Hasi’s opdracht er één zonder echte toekomst.

Toch veranderde de wind. In de voorbije vier wedstrijden pakte paars-wit 10 op 12 tegen Antwerp en AA Gent. Een knappe reeks, zeker gezien het feit dat Hasi voortdurend moest schuiven met zijn elftal door blessures en rustperiodes in aanloop naar de bekerfinale. Wat opvalt: de structuur bleef overeind. Tactisch was Anderlecht onder Hasi helder en realistisch.

Zondag speelt Anderlecht tegen Club Brugge de bekerfinale in het Koning Boudewijnstadion. De winnaar plaatst zich voor de Europa League-groepsfase. Voor Hasi dé kans om zijn seizoen te verzilveren met een prijs. “In één wedstrijd kan alles”, zei hij eerder al. Zijn geloof in een stunt tegen blauw-zwart is groot.

Maar zelfs zonder die trofee heeft Hasi zich intussen in de kijker gespeeld. Hij communiceert duidelijk, hanteert een vaste lijn en gaf ook jonge spelers zoals De Cat en Hey het vertrouwen. Bovendien blijft de sfeer in de kleedkamer goed, ondanks de beperkte sportieve inzet. Dat wordt intern gewaardeerd.

Of Hasi volgend seizoen trainer blijft, is dus nog niet zeker. Maar de signalen zijn positief. De top twee was onhaalbaar, de bekerwinst nog onzeker. Maar het gevoel rond zijn persoon is wél veranderd. En bij Anderlecht telt dat misschien nog het meest.