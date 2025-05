Domme blessure bij Anderlecht? Hasi probeert te minimaliseren, maar bekerfinale toch in het gedrang

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Keisuke Goto, de Japanse spits van Anderlecht, lijkt zich opnieuw blesseerd te hebben — dit keer na zijn opvallende viering tegen Antwerp. De aanvaller gleed na zijn knappe treffer op de knieën richting de cornervlag, maar dat leek zijn hamstrings geen goed te doen.

Zijn blessure, die eerder als licht werd omschreven, zou daarbij verergerd zijn. Besnik Hasi probeerde na afloop de ernst te relativeren. “Ik denk dat het om krampen ging", zei de coach. “Hij had tijdens de rust al aangegeven dat hij het geen 90 minuten zou volhouden.” Volgens Hasi was de wissel dus gepland en had die niets met de viering te maken.

Toch blijven de twijfels over zijn beschikbaarheid voor de bekerfinale tegen Club Brugge groot. In de kleedkamer kon Goto zich alvast aan een pak plagerijen verwachten. Zijn pijnlijke glijpartij zal daar nog lang besproken worden.

Toch is er niets te lachen voor Anderlecht. Goto toonde zich de afgelopen maanden efficiënter dan concurrent Luis Vazquez, die minder trefzeker was ondanks zijn vele speelminuten. Een uitval van Goto zou een serieuze aderlating zijn voor paars-wit in de finale.

De blessure doet denken aan eerdere incidenten: Eden Hazard voelde ook hinder na een knieviering op het EK 2016 tegen Hongarije. En in het buitenland blesseerden onder meer Matic en Neuer zich op gelijkaardige wijze. Ook bij ons herinneren fans zich nog hoe Bob Peeters uitviel na een goal voor Genk.

Of Goto de finale haalt, blijft voorlopig onduidelijk. Alles hangt af van hoe zijn lichaam de komende dagen reageert. Hasi zal ongetwijfeld vloeken als blijkt dat hij er niet bij is. Vazquez blijft immers een probleemgeval.