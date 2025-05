Anderlecht-parel Nathan De Cat zijn vriendin is... de zus van een héél bekende voormalige paars-witte aanvaller

Een mijlpaal voor Nathan De Cat. De 16-jarige middenvelder van Anderlecht scoorde zijn allereerste doelpunt voor paars-wit op het veld van Antwerp en vierde dat met een brede glimlach.

“Dit is een moment dat ik nooit meer zal vergeten.” Bijzonder: hij droeg het doelpunt op aan zijn vriendin Sarah Duranville, de jongere zus van ex-Anderlecht-wonderkind Julien Duranville.

Op de eerste basisplaats moet De Cat nog even wachten, maar zijn eerste goal heeft hij nu al beet. Na een knappe aanval via Théo Leoni trapte hij de 1-3 binnen, zijn allereerste in het profvoetbal. “Ik stond plots in de zestien en dacht: waarom niet gewoon trappen? Dat hij binnen ging, was een onbeschrijflijk gevoel. Pas nu begint het echt door te dringen.”

De Cat is de achtste jongste doelpuntenmaker ooit voor Anderlecht. Net voor Paul Van Himst, maar achter Romelu Lukaku. “Dat is jammer", lacht hij, “maar Romelu is dan ook een spits.” De Cat zelf speelt als verdedigende middenvelder. Sinds zijn tiende loopt hij rond bij Anderlecht, waar hij al van jongs af aan geldt als een groot talent.

Opvallend is wie hem naast het veld motiveert. “Ik had mijn vriendin Sarah voor de match gezegd dat ik vandaag zou scoren", vertelde hij met een knipoog. “Zij plaagt me altijd dat zij vaker scoort dan ik.” Sarah voetbalt bij de U23 van Dortmund en is dus de zus van Julien Duranville, de voormalige Anderlecht-parel die in 2023 naar Duitsland trok.

Voetbal beheerst het leven van het jonge koppel, maar De Cat probeert het binnen de perken te houden. “Als we samen zijn, praten we niet zo vaak over voetbal. Die momenten zijn kostbaar. We proberen dan gewoon van elkaar te genieten.”

Anderlecht heeft met De Cat een talent met een mooie toekomst in handen. Zijn band met de familie Duranville is dan een fijne voetnoot, maar het is vooral zijn eigen naam die hij stilaan in de geschiedenisboeken van het Astridpark aan het schrijven is.